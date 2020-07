Contratto metalmeccanici, tabella di marcia per il rinnovo

Una tabella di marcia serrata per tagliare in tempi brevi il traguardo del rinnovo del contratto dei metalmeccanici. E' quella che hanno messo a punto le delegazioni delle segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm e Federmeccanica - Assistal nel corso dell'incontro che si è svolto presso il Cnel incentrato sulla ripresa del negoziato per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, dopo il periodo di fermo della trattativa a seguito del Coronavirus. Un calendario che prevede due giorni di confronto ogni settimana a partire dal 16 settembre prossimo fino a fine ottobre. Lo rendono noto le sigle sindacali in un comunicato congiunto.



“Il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre del 2019- si legge nella nota- è considerato da entrambe le parti uno strumento importante e fondamentale per i lavoratori e per le imprese metalmeccaniche. Assunta la volontà politica di raggiungere in tempi brevi l’obiettivo del rinnovo del Contratto nazionale, le parti hanno definito un calendario serrato di incontro di trattativa di 2 giorni per ogni settimana (mercoledì e giovedì) a partire dal 16 settembre 2020 fino alla fine del mese di ottobre”.



Per i sindacati “negli incontri verranno affrontati tutti i temi della piattaforma da quelli normativi a quelli salariali. Mercoledì 16 settembre 2020 ripartirà il confronto in plenaria, nel rispetto delle limitazioni previste dal distanziamento sociale è previsto che parte delle delegazioni potranno seguire i lavori nella modalità videoconferenza. Nei primi quattro incontri saranno affrontati i seguenti temi contrattuali: salute sicurezza e ambiente, relazioni industriali e partecipazione, formazione professionale, politiche attive del lavoro e appalti”.