Ministero Istruzione, ecco ordinanza su organico aggiuntivo

Il ministero dell'Istruzione ha presentato alle organizzazioni sindacali l’ordinanza relativa al riparto del fondo per le dotazioni organiche aggiuntive per l’anno scolastico 2020/2021 previsto nel decreto Rilancio per far fronte alle esigenze legate all'emergenza sanitaria. Si tratta di docenti e Ata in più che consentiranno di garantire la ripresa in presenza e in sicurezza.



Le risorse del fondo che consente di incrementare gli organici, si legge in una nota del ministero, saranno assegnate agli uffici scolastici regionali che potranno attivare, per l'anno scolastico 2020/2021 ulteriori incarichi temporanei di insegnanti e Ata. Priorità sarà data alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo, con particolare riferimento alla scuola primaria.



Le risorse economiche, pari a circa un miliardo di euro, saranno ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del ministro dell’Istruzione, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base di due criteri: il numero degli alunni presenti sul territorio e le richieste avanzate dagli Uffici scolastici regionali che stanno vagliando le esigenze delle scuole. Questa misura va anche nella direzione di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe per evitare la formazione di classi sovraffollate.