Ubi Banca, Ops di Intesa San Paolo prorogata al 30 luglio

La proroga d'ufficio del periodo di adesione dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo su Ubi per ulteriori due giorni di negoziazione

La Consob ha disposto la proroga d'ufficio del periodo di adesione dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo su Ubi per ulteriori due giorni di negoziazione; pertanto il periodo di adesione all'Offerta pubblica di scambio si concluderà in data 30 luglio 2020.



La decisione è stata presa d'ufficio dall'Autorità dopo che Ubi, su richiesta della Consob ha provveduto ad integrare le informazioni relative al calcolatore presente nella home page del sito del gruppo che confronta i valori di Borsa e calcola la valorizzazione implicita di concambio e corrispettivo dell'offerta di Intesa rappresentando, in particolare, che la quotazione dell’azione di Ubi Banca riportata nella suddetta tabella incorpora, tra l’altro, il premio implicito dell’Offerta e che tale quotazione non può costituire di per sé un’aspettativa del futuro andamento del titolo Ubi Banca anche successivamente alla chiusura dell’Offerta.



Informazione che, vista la pubblicazione avvenuta in prossimità della conclusione del periodo di adesione (28 luglio 2020), rende necessario secondo la Consob consentire agli azionisti di UBI Banca di ''disporre di un’informativa completa e corretta per un adeguato periodo di tempo'' decidendo di ''avvalersi del potere attribuito dalle disposizioni dell'art. 40, comma quarto, del Regolamento Emittenti e di procedere, pertanto, d’ufficio ad una proroga del periodo di adesione dell'Offerta – proroga che può intervenire sino all'ultimo giorno del periodo di adesione – avuto riguardo al corretto svolgimento dell’Offerta stessa e alla tutela degli investitori, al fine di consentire al mercato ed agli azionisti di UBI Banca destinatari dell'Offerta di disporre di un quadro informativo idoneo ad effettuare scelte consapevoli in ordine all'adesione all'Offerta medesima''.