Sindacati, 29 luglio e 18 settembre in piazza su Recovery Fund

Doppia mobilitazione di Cgil Cisl e Uil per sollecitare il governo all'avvio di un confronto urgente con cui orientare la strategia di spesa che si appresta a varare per utilizzare le risorse europee

Doppia mobilitazione di Cgil Cisl e Uil per sollecitare il governo all'avvio di un confronto urgente con cui orientare la strategia di spesa che si appresta a varare per utilizzare le risorse del Recovery Fund: il 29 luglio e il 18 settembre infatti ridaranno voce alla piattaforma sindacale messa a punto sui temi del lavoro e per la riduzione delle diseguaglianze sociali riportando così al centro dell'agenda politica le rivendicazioni sindacali, dal blocco dei licenziamenti al proroga degli ammortizzatori sociali fino alla fine dell’anno, dalla riforma fiscale alla lotta all’evasione, dai rinnovi contrattuali agli investimenti, sanità, sicurezza sul lavoro. A decidere la doppia mobilitazione una segreteria unitaria svoltasi questa mattina.



La prima iniziativa pubblica, “la notte per il lavoro”, quella del 29 luglio prossimo, spiegano in una nota, si svolgerà in piazza Santi Apostoli, a Roma, a partire dalle 20,30, ed avrà al centro le rivendicazioni sindacali, a partire dal blocco dei licenziamenti, la proroga degli ammortizzatori sociali fino alla fine dell’anno, la riforma fiscale e la lotta all’evasione, i rinnovi contrattuali nazionali privati e pubblici, investimenti, sanità, sicurezza sul lavoro, conoscenza, cultura , infrastrutture materiali ed immateriali, lavoro stabile, digitalizzazione, mezzogiorno, previdenza, legge sulla non autosufficienza, inclusione sociale e soluzione delle crisi aziendali. A concludere la manifestazione i comizi dei leader nazionali di Cgil, Cisl , Uil, Landini, Furlan, Bombardieri.



La seconda iniziativa, quella del 18 settembre, invece, sarà più tradizionalmente una giornata di mobilitazione nazionale di tutto il mondo del lavoro a sostegno delle rivendicazioni di Cgil, Cisl, Uil ed a supporto del confronto sulle scelte che il Governo assumerà nella prossima legge di bilancio. C'è poi una terza iniziativa pubblica al momento in fase di programmazione: quella che dovrebbe svolgersi per i primi di agosto sul tema della sicurezza del lavoro.