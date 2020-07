Lavoro, Gualtieri: in arrivo incentivi per nuove assunzioni

Nel prossimo decreto che sarà varato ''ci sarà la proroga degli ammortizzatori ma anche incentivi alle assunzioni e decontribuzione. Ci sarà anche la proroga della misura che già abbiamo varato, cioè dell'estensione fino alla fine dell'anno del non obbligo di causale per il rinnovo dei contratti a termine dopo i primi 12 mesi, che è una misura che serve a evitare un disincentivo in questa fase''.



Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo a Focus in onda, su La7.



Tornando poi sull'accordo chiuso a Bruxelles, Gualtieri dice: ''Intendiamo utilizzare questa straordinaria opportunità di piano di rilancio dell'Europa, con risorse molto significative, non solo per far ripartire l'economia e superare questa emergenza, ma anche per affrontare alcuni problemi di fondo di un paese che da alcuni anni cresce troppo poco. Abbiamo l'opportunità di rilanciare l'Italia'' e ''saremo i protagonisti di questo progetto''.