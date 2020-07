Top Employers Institute, hr best practices report Italy

Esempio di come le aziende si siano impegnate, anche durante il periodo di lockdown, per realizzare best practice innovative

Top Employers Institute presenta la prima edizione di hr best practices report Italy 2020, una selezione di 25 best pactice delle aziende certificate Top Employers. Aziende eccellenti nell’ambito delle risorse umane che hanno conquistato la Certificazione Top Employers Italia 2020 per le loro strategie e politiche hr. Le best practice sono l’esempio di come le aziende si siano impegnate, anche durante il periodo di lockdown, per realizzare best practice innovative, visionarie, sostenibili, attente allo sviluppo e miglioramento delle proprie persone ma anche al bene comune.



Le best practice si articolano in 11 diversi ambiti hr, dalla talent attraction, all’on-boarding, alla formazione, alla sostenibilità. Non mancano poi esempi di best practice coraggiose e sfidanti, dedicate all’emergenza Covid-19. Esempi straordinari di come le aziende si siano mosse con rapidità, efficienza e solidarietà per affrontare la pandemia che ha sconvolto il mondo, con azioni di protezione e supporto delle proprie persone, ma anche di presa di responsabilità e iniziative solidali nei confronti della comunità e della società civile.



Gli 11 capitoli del hr Report Italy 2020 + speciale Covid-19 sono: digital hr, talent acquisition, on-boarding, performance, learning, leadership, career, well-being, engagement, sustainability, diversity & inclusion, speciale Covid-19.

Sono 25 le aziende presenti: Gruppo Hera - Vodafone Italia - Findomestic Banca - MSD Italia e MSD Animal Health - RDS Radio Dimensione Suono - Siemens - Avanade Italy - Sanofi - Coca-Cola HBC Italia - Zurich - Gruppo Credem - Wind Tre - BNL Gruppo BNP Paribas - Chiesi Farmaceutici - Generali Italia - DHL Global Forwarding - Electrolux - Toyota Motor Italia - DHL Express Italy - Accenture - IMA Group - Angelini Pharma - Ferrari - iGuzzini Illuminazione – Lagardère Travel Retail Italia.



"La grande ricchezza e la straordinaria opportunità del Report non consiste solo nella presentazione di best practice eccellenti, ma si concretizza nella possibilità che tutte e 25 possano diventare un esempio operativo ed essere di stimolo e ispirazione. best practice ricche di dati, storie, insight, sperimentazioni, replicabili e adattabili in ogni settore produttivo, liberamente e gratuitamente fruibili da tutti semplicemente scaricando il Report", osserva Massimo Begelle, Country Manager Italy di Top Employers Institute