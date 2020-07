Ocse: in 1° trim. occupazione giù a 68,6%

Occupazione in calo nei Paesi dell'area Ocse con i giovani che risultano i più colpiti. Secondo i dati diffusi oggi dall'organizzazione, nel primo trimestre il tasso è sceso al 68,6% dal 68,9% del precedente trimestre, segnando la prima flessione da inizio 2013.

I dati

L'occupazione è scesa allo stesso passo per uomini e donne, rispettivamente al 76,1% e al 61,3% mentre l'occupazione giovanile, nella fascia 15-24 anni, scende al 41,9% dal 42,3%. Il numero di persone (di età compresa tra 20 e 64 anni) che erano assenti dal lavoro a causa di un licenziamento temporaneo nell'Unione europea, dove sono considerate occupate, è aumentato drasticamente a 2,3 milioni nel primo trimestre del 2020 (da 0,3 milioni nel quarto trimestre del 2019). Mentre negli Stati Uniti, dove sono considerati disoccupati, sono aumentati a 1,8 milioni nel marzo 2020 (dagli 0,8 milioni di dicembre 2019).



Dati più recenti per il secondo trimestre 2020 mostrano un calo molto più marcato del tasso di occupazione negli Stati Uniti, di quasi 9,0 punti percentuali, al 62,6%, con il numero di occupati (129 milioni) al livello più basso dal quarto trimestre del 1998. Analogamente, in Canada, il tasso di occupazione è sceso al 64,7% nel secondo trimestre (dal 73,2% nel primo trimestre). Il tasso di occupazione giovanile negli Stati Uniti è stato particolarmente colpito (in calo di oltre 12,0 punti percentuali, al 38,6%), rispetto ai lavoratori di età compresa tra 25 e 54 anni (fino al 71,5% dall'80,1%) e 55-64 (dal 63,5% al ??57,0% ).



Durante il secondo trimestre, il numero di persone in stato di licenziamento temporaneo negli Stati Uniti ha raggiunto i 18,1 milioni in aprile, prima di scendere a 10,6 milioni a giugno.