Inps, 209 mila percettori Rem, importo medio mensile di 572,48 euro

Al 30 giugno risultano 209 mila i nuclei percettori di almeno una mensilità di Reddito di emergenza (Rem), con 518mila persone coinvolte e un importo medio mensile di 572,48 euro. Lo rende noto l'Inps in un rapporto.



Al 30 giugno risultano 455 mila nuclei richiedenti il Reddito di emergenza: al 46% di questi (209mila) è stato erogato il beneficio, al 49% (223mila) è stato respinto e il restante 5% (23mila) è in attesa di definizione della domanda.



La distribuzione delle domande pervenute per canale di trasmissione si differenzia da quella osservata per il Reddito di cittadinanza poiché per il Reddito di emergenza è stata concesso da subito al cittadino di effettuare la richiesta in autonomia mentre i Caf sono stati gli ultimi in ordine cronologico ad essere autorizzati; pertanto il canale di trasmissione prevalente risulta essere quello dei patronati (62%), seguito dai cittadini (37%) e il restante 1% è stato invece trasmesso dai Caf.



Le regioni con il maggior numero di nuclei percettori sono la Campania (18,4%), la Sicilia (16,1%) e il Lazio (11,0%). La Campania detiene il primato dell’importo più alto erogato pari a 614 euro. Il 39% dei nuclei percettori ha già percepito due mensilità del beneficio esaurendo la prestazione prevista dal decreto. Il 19% dei nuclei percettori risulta avere il richiedente della prestazione di nazionalità extra-comunitaria.



Da aprile del 2019 a giugno del 2020 sono 1,221 milioni le famiglie che hanno percepito il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza mentre le persone complessivamente interessate sono 2,901 mln. Lo rende noto l'Inps in un comunicato. L'importo medio mensile è di 521,13 euro. Il reddito di cittadinanza è andato a 1,089 mln di famiglie (2,75 mln di persone) per un importo medio mensile di 559,18 euro. La Pensione di cittadinanza è andata a 131.308 nuclei (149.038 persone) per un importo medio mensile di 240,04 euro.



I nuclei percettori del Reddito di cittadinanza (Rdc) e della Pensione di cittadinanza (Pdc) si concentrano nelle regioni del Sud e nelle Isole, raggiungendo il 62% del totale. Seguono le regioni del Nord con il 23% ed infine quelle del Centro con il 15%. La regione con il maggior numero di nuclei percettori di reddito/pensione di cittadinanza è la Campania (20% delle prestazioni erogate), seguita dalla Sicilia (18%), dal Lazio e dalla Puglia (9%);nelle quattro regioni citate risiede il 56% dei nuclei beneficiari.



A fronte di 1,2 milioni di nuclei percettori sono state coinvolte 2,9 milioni di persone, di cui 1,9 milioni nelle regioni del Sud e nelle Isole, 587mila nelle regioni del Nord e 390mila in quelle del Centro. Quanto alla cittadinanza del richiedente la prestazione,nell’88% dei casi risulta erogata ad un italiano, nel 7% ad un cittadino extra-comunitario in possesso di un permesso di soggiorno, nel 4% ad un cittadino europeo ed infine nell’1% a familiari dei casi precedenti.