Sindacati-industrie alimentari, continua confronto su Ccnl

Prosegue il negoziato tra Federalimentare e Fai, Flai, Uila per il rinnovo del contratto nazionale. Anche l'ultimo incontro si è svolto "in un contesto costruttivo"

Prosegue il confronto tra Federalimentare e Fai, Flai, Uila per il rinnovo del contratto nazionale. Anche l'ultimo incontro si è svolto, spiegano industria e sindacati, unitariamente, in una nota, "in un contesto costruttivo" che ha consentito di "condividere ipotesi di soluzioni su testi quali appalti, formazione, lavoro agile, classificazione, congedi parentali, il diritto alle prestazioni di bilateralità per tutti i dipendenti delle aziende alimentari e il Protocollo specifico dei viaggiatori e piazzisti".



Per questo è stata confermata "la volontà di avanzamento del negoziato tra le parti" che si sono aggiornate alla prossima settimana.