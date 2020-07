Fisac Cgil: Nino Baseotto nuovo segretario generale

Si è conclusa, alla presenza del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, l’assemblea generale della Fisac Cgil con l’elezione di Nino Baseotto nel ruolo di nuovo segretario generale del sindacato dei bancari.



Baseotto è stato eletto con 176 preferenze a favore e 20 contrarie su 201 votanti, 5 le astensioni. Gli aventi diritto erano 238. Il segretario generale uscente, Giuliano Calcagni, assumerà altri incarichi in Cgil.



Baseotto inizia a collaborare con la Cgil milanese nel 1976, in qualità di segretario cittadino della Lega per i diritti e la liberazione dei popoli (già Tribunale Russell). Nel 1989 diventa segretario generale della Filcams di Milano e Lombardia. Nel 1996 viene eletto nella segreteria della Camera del lavoro metropolitana di Milano, con l’incarico di responsabile dell’organizzazione. A ottobre del 1997 è eletto segretario generale della Camera del lavoro Ticino Olona. Nel 2000 viene chiamato a far parte della segreteria confederale della Cgil Lombardia, con l’incarico di responsabile per le politiche organizzative. Nel 2008 diventa segretario generale della Cgil Lombardia. Nel 2014 viene eletto nella segreteria nazionale della Cgil con delega alle politiche organizzative.