Sit-in ex lavoratori Cmd Atella, ‘disattesi accordi’

Un sit-in degli ex lavoratori Cmd di Atella davanti alla sede dello stabilimento: lo annuncia in un comunicato Emanuele De Nicola, segretario per Potenza della Nidil, la sigla che nella Cgil rappresenta i lavoratori precari e disoccupati, sulla situazione dello stabilimento in provincia di Potenza. "La Cmd – dichiara De Nicola – ha disatteso l’accordo sottoscritto il 30 ottobre 2019 con i sindacati metalmeccanici e somministrati di Cgil Cisl e Uil e la Regione Basilicata e l’ultimo incontro in Regione ha portato a un nulla di fatto. Il presidente della Cmd nonché vicepresidente di Confindustria Basilicata, ha continuato a disattendere gli accordi che prevedevano la ricollocazione di 14 lavoratori a gruppi a partire da gennaio 2020 e gli impegni assunti anche alla presenza del prefetto di Potenza".



"E’ inoltre all’attenzione dell’assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo – aggiunge – la richiesta da parte dei sindacati della sospensione dei finanziamenti pubblici su un progetto presentato dall’azienda che pone come condizione la ricollocazione dei lavoratori".



"Un fatto grave per i rapporti sindacali e istituzionali – conclude il dirigente sindacale – nonostante i numerosi incontri da dicembre 2018, attualmente i lavoratori si trovano in una situazione difficile da un punto di vista economico in quanto non usufruiscono di ammortizzatori sociali ed è terminata anche la disoccupazione. Il sit-in di protesta di domani è per denunciare la grave ingiustizia subita e il mancato rispetto degli accordi".