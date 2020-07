Federmeccanica-sindacati, confronto preliminare su contratto

Passaggi preliminari per la riapertura del tavolo negoziale per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici ieri tra Federmeccanica e sindacati. “L'incontro con Federmeccanica e Assistal è da considerarsi preliminare alla riapertura di un vero tavolo negoziale per il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici", ha detto la leader Fiom, Francesca Re David al termine dell'incontro al Cnel sul rinnovo del contratto delle tute blu. "Federmeccanica ha illustrato i dati sull'andamento dell'industria metalmeccanica, divisi per settori, ed in particolare per quanto riguarda i mesi di marzo e aprile interessati dal lockdown dovuto all'emergenza sanitaria Covid-19.Sarà quindi necessario vedere quali saranno i dati dei prossimi mesi per avere un quadro più preciso dell'andamento dell'industria metalmeccanica nel 2020 e negli anni a seguire", ha spiegato. “E' evidente dunque -ha proseguito- che arrivati a questo punto pretendiamo che il prossimo incontro sia l'occasione per una vera riapertura del tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. Fare il contratto nazionale è fondamentale anche per dare stabilità al sistema e certezze alle lavoratrici e ai lavoratori in questa fase delicata, affrontando i temi proposti nella piattaforma di Fim-Fiom-Uilm a partire da riorganizzazione del lavoro, salute e sicurezza, qualità della formazione e dal salario che è un punto non eludibile”.



E il diretto generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, ha sottolineato: "Non ci sottraiamo al confronto, ci crediamo ed andrà avanti ma prima serve analizzare bene la situazione e stimare l'impatto della crisi; solo dopo si potrà ragionare su quale soluzione adottare". "Certo abbiamo delle difficoltà, come tutti in questa fase complicata e drammatica ma oggi -ha sottolineato- abbiamo fatto esattamente quanto deciso e pianificato nell'ultimo incontro: abbiamo iniziato un percorso di analisi della situazione e delle misurazione dell'impatto del Covid-19 sia in generale che nel particolare, segmento per segmento. E' stato di fatto un passo avanti, per noi, perché di questi tempi il metodo è anche merito", prosegue ribadendo come sia necessario, prima di affrontare capitoli come il salario o l'orario di lavoro, "capire quale sia la dimensione della crisi per fare quello che serve mettendo insieme pragmatismo e visione . E oggi abbiamo fatto un passo in questa direzione", conclude. Il prossimo appuntamento sarà calendarizzato nei prossimi giorni, quasi sicuramente dopo l'avvicendamento ai vertici della Fim, il 13 luglio prossimo.

Secondo il leader della Uilm, Rocco Palombella, Federmeccanica conferma la volontà di confrontarsi sul rinnovo del contratto ma "le posizioni di oggi sono apparse generiche, evidenziando una loro difficoltà nel voler entrare nel merito dei vari punti della nostra piattaforma”. Un atteggiamento, questo, "sbagliato", secondo Palombella, come lo è quello di "allungare i tempi del negoziato, perché si moltiplicherebbero le incertezze e le paure in una situazione economica già fortemente compromessa dalla pandemia”.



“Dopo questo lungo periodo di stallo -ha aggiunto- invitiamo Federmeccanica ad assumere un comportamento responsabile e di avviare realmente un confronto di merito sui singoli punti della nostra piattaforma, a partire da questo mese. Questo potrà rappresentare un’inversione di tendenza su come si è svolto il confronto in questi mesi e un’iniezione di fiducia nei confronti dei lavoratori metalmeccanici e dell’intero comparto manifatturiero”.