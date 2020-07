Carmelo Barbagallo nuovo leader Uil pensionati

Carmelo Barbagallo è il nuovo Segretario generale della Uil Pensionati. È stato eletto all’unanimità, oggi pomeriggio, dal Consiglio nazionale della categoria. Barbagallo succede a Romano Bellissima, già dimessosi alcuni mesi or sono. La carriera di Barbagallo è nota. Ha iniziato a lavorare all’età di 8 anni come garzone di barbiere e ha proseguito svolgendo vari lavori.



Da una cooperativa ittica ad una concessionaria di auto, da un pastificio a un magazzino di smistamento di pacchi postali, infine, è approdato alla Fiat di Termini Imerese, sua cittadina natia: da lì è iniziato il suo lungo percorso sindacale. Da delegato di fabbrica a responsabile della Fml locale, da Segretario territoriale della Uilm sino a Segretario generale della Uil Sicilia, nel giugno del 2000 Barbagallo è arrivato alla Uil nazionale, dove ha rivestito per 14 anni l’incarico di Segretario organizzativo. Eletto Segretario generale aggiunto nel gennaio 2014, Barbagallo ha gestito la riforma organizzativa che ha trasformato il Sindacato di via Lucullo in un moderno sindacato a rete. Con lui segretario generale dal novembre del 2014, la Uil è cresciuta di circa 50.000 iscritti e ha visto aumentare i consensi in termini di voti, nelle elezioni delle Rsu, e di delegati.



Il suo ultimo atto pubblico da leader della Confederazione è stato un ringraziamento al Capo dello Stato. Barbagallo, infatti, ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.