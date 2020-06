Al via campagna #EU4FairWork contro lavoro sommerso

Lavorare con un contratto di lavoro regolare significa poter godere di diritti e tutele essenziali per se stessi e per la propria famiglia. Per un imprenditore significa evitare sanzioni, perdita di credibilità e mancanza di fiducia da parte di dipendenti e fornitori. Vuoi raccontare la tua esperienza personale, come lavoratore o come datore di lavoro, nel poter beneficiare dei vantaggi del lavoro regolare? O vuoi semplicemente diffondere il messaggio che il lavoro regolare è un valore fondamentale per tutti? Diventa protagonista della campagna '#EU4FairWork', nata su iniziativa della Commissione europea per contrastare il lavoro sommerso, che si arricchisce di una nuova iniziativa, la '#EU4FairWork Competition'.



Il contest è destinato a due categorie: lavoratori e aziende di tutti i Paesi membri che vorranno condividere – tramite una foto o un video di massimo 90 secondi- un'esperienza concreta o una riflessione sui benefici legati ai rapporti di lavoro regolare e sicuro. All'interno del proprio contenuto, i partecipanti dovranno inserire in modo creativo gli slogan della campagna 'Fair Work, Fair Paly', oppure 'Earn. Declare. Benefit' e l'hashtag ufficiale '#Eu4FairWork'. Per ciascuna categoria, nel mese di settembre 2020 saranno selezionati tre vincitori, i quali potranno scegliere uno tra i seguenti premi messi in palio dalla Commissione.



Premi categoria Lavoratori: un visore VR dal valore di 500 euro; un tablet dal valore massimo di 500 euro; una macchina fotografica con obiettivo dal valore massimo di 500 euro; un mini PC portatile dal valore massimo di 500 euro; un anno di abbonamento a LinkedIn Premium. Premi categoria aziende: realizzazione di un video aziendale personalizzato; un buono per la formazione online dal valore di massimo 500 euro; 500 euro per l'organizzazione di un evento aziendale; 500 euro per la realizzazione di articoli promozionali con il logo aziendale. Sarà possibile partecipare fino al 21 agosto 2020, compilando i moduli e allegando il materiale richiesto all'interno delle pagine: contest Lavoratori; contest aziende.