Riccardo Di Stefano eletto presidente dei Giovani di Confindustria

E' Riccardo Di Stefano il nuovo presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Ad eleggerlo, con voto on line, il Consiglio nazionale dei giovani under 40 di viale dell'Astronomia riunitosi oggi in call conference. Di Stefano ha avuto la meglio sullo sfidante Eugenio Calearo Ciman.

Il profilo

Classe 1986, palermitano, laureato in Giurisprudenza alla Lumsa, Di Stefano, dal 2012 ha iniziato il proprio percorso di inserimento all’interno delle attività di famiglia, diventando componente del Consiglio di Amministrazione dell’Officina Lodato S.r.l., azienda nata nel 1957 con sede in Sicilia ma operante su tutto il territorio nazionale nel settore dell’impiantistica civile ed industriale. Nel 2014 fonda la società Meditermica srl, attiva nel settore delle forniture all’ingrosso di materiale termoidraulico per aziende e operatori del settore. E’ stato negli ultimi tre anni vicepresidente nazionale dei giovani di Confindustria, con la delega all'education ed al capitale umano, nella squadra del presidente Alessio Rossi che gli ha passato il testimone.