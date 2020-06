Sindacati a Conte, recepire appello Ces e approvare Recovery plan

Accogliere l'appello girato a tutti i governi Ue dal sindacato europeo e approvare il Recovery plan. Così in una lettera unitaria al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, i leader di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, chiedono che venga recepito l’appello a sostegno del Recovery Plan lanciato dalla Confederazione europea dei sindacati e rivolto a tutti i capi di governo dei paesi membri. La Ces, infatti che proprio per domani ha proclamato una mobilitazione per sollecitare una risposta dei governi europei, in vista del Consiglio europeo di venerdì prossimo in cui si negozierà la proposta sul pacchetto di misure che riguardano il Recovery Plan, “ha invitato- si legge nella lettera di Cgil Cisl e Uil - tutti i leader di ogni Paese membro a cogliere l’opportunità di cambiare rotta correggendo e accantonando le politiche di austerità degli ultimi anni e perseguendo la strada della crescita e dello sviluppo economico”.



“Le risorse europee e un rilancio del progetto europeo stesso sono cruciali anche per l'economia del nostro Paese”, ribadiscono Landini, Furlan e Barbagallo che auspicano dunque "come i leader europei possano approvare il Recovery plan".