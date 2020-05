Sindacati: no a riduzione personale Easy Jet

“Le modalità osservate da Easy Jet di annuncio a mezzo stampa, di voler ridurre il suo personale del 30%, contraddicono il comportamento finora osservato dalla compagnia low fare Italia''. ''Respingiamo qualsiasi ipotesi di riduzione del personale. A dichiararlo le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, in una nota.

La posizione dei sindacati

“In virtù dei decreti che tutelano occupazione e reddito a seguito della crisi Covid-19, il proposito di licenziare in Italia è inattuabile”, osservano i sindacati.

Inoltre Easy Jet “grazie agli accordi sottoscritti con il sindacato, sta beneficiando di corposi ammortizzatori sociali (conservativi e non espulsivi) messi a disposizione dal Governo italiano”. “Respingiamo, quindi, fin da ora qualsiasi ipotesi di riduzione occupazionale della compagnia in Italia e avanziamo la richiesta che partecipi al tavolo negoziale per il rinnovo del contratto nazionale”, spiegano i sindacati.

“Ora ci convochi immediatamente per un confronto tempestivo. Se ciò non dovesse avvenire in tempi brevissimi, la nostra opposizione sarà compatta'', assicurano i sindacati.