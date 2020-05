Coronavirus, Mediocredito Centrale: richiesti oltre 8,5 mld di finanzi

Sono 175.458 per un importo di 8.675.791.738,64 euro le richieste per i finanziamenti pervenute al Fondo di Garanzia dal 17 marzo al 12 maggio. Lo comunica Mediocredito Centrale in una nota. Di queste domande, 173.259 sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità. In particolare: 149.723 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 3.150.010.950,75; 78 operazioni di riassicurazione con copertura al 100% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi; 1.995 operazioni di garanzia diretta con copertura al 90% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi; 10.991 operazioni di garanzia diretta, con percentuale di copertura all'80%; 5.917 operazioni di riassicurazione, con percentuale di copertura al 90%; 1.498 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%; 94 riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all'80% e al 90%; 2.963 con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso; 2.199 ai sensi della previgente normativa. In relazione alle operazioni di rinegoziazione e consolidamento, ammissibili ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, l'incremento del credito aggiuntivo è del 67,8%, passando da 168,6 milioni di euro a 283,0 milioni di euro.