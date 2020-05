Sanità privata, sindacati: stato di agitazione per rinnovo contratto

''Le lavoratrici e i lavoratori della Sanità Privata e delle Rsa hanno diritto al rinnovo del contratto nazionale. Per interrompere l'assordante silenzio che investe questa vicenda Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl proclamano lo stato di agitazione del personale, con iniziative di mobilitazione in tutti i territori e conseguente sospensione di ogni forma di lavoro supplementare e/o straordinario di tutto il personale''. I sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil rilanciano così la mobilitazione della Sanità Privata e delle Rsa per il rinnovo del contratto nazionale minacciando, "in assenza di un riscontro risolutivo" la possibilità di proclamare lo sciopero generale nazionale.

Pienamente coinvolti in emergenza coronavirus

Da oltre 13 anni, scrivono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl in una lettera indirizzata ai vertici di Aris e Aiop e, per conoscenza, al ministro della Salute Speranza e al presidente delle Regioni Bonaccini, ''le lavoratrici e i lavoratori che operano presso le strutture della Sanità Privata stanno attendendo il rinnovo del contratto nazionale: professioniste e professionisti che, al pari dei loro colleghi che operano nelle strutture pubbliche, sono stati pienamente coinvolti nella gestione dell'emergenza Covid-19, subendone anche loro le conseguenze. Non possiamo più aspettare. Basta attese. " "A differenza però dei loro pari colleghi del settore pubblico non stanno vedendo riconosciuto in alcun modo il loro 'lavoro quotidiano', sia nell'ordinarietà che dovrebbe tradursi nel diritto al giusto rinnovo del contratto nazionale di lavoro, che nella straordinarietà dell'attuale momento che vedrà riconoscere al personale pubblico ulteriori elementi economici'', si legge ancora.

Problema non può essere più rinviato

Dopo oltre due anni e mezzo di trattativa per giungere al rinnovo del contratto della Sanità Privata ''non possiamo più accettare che tale problema continui ad essere rinviato", scrivono ancora Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl . "Siamo in attesa, ormai da diverse settimane, di una convocazione che possa porre fine a questa situazione e consenta la rapida conclusione della trattativa''. Insieme a questa vertenza, continuano, ''si aggiunge la situazione nella quale versano i lavoratori delle Rsa che meritano una risposta altrettanto tempestiva, che garantisca anche a loro di vedere rinnovato il contratto collettivo nazionale" Per queste ragioni, ''alla luce dell'assordante silenzio a cui stiamo assistendo, non siamo più disposti ad attendere ancora: i lavoratori della Sanità Privata e delle Rsa hanno diritto al rinnovo del loro contratto nazionale di lavoro”.