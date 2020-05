Coronavirus: Sindacati, 13 maggio giornata straordinaria assemblee scuola

Lo hanno annunciato le organizzazioni sindacali nel corso di una video conferenza stampa in cui hanno sottolineato che per ritornare alla didattica in presenza serviranno classi più piccole e maggiori organici

Sarà il 13 maggio la Giornata straordinaria di assemblee nella scuola. Lo hanno annunciato i sindacati della scuola durante una videoconferenza stampa. "Per tornare alla didattica in presenza sono necessarie classi più piccole e serviranno più organici, mense e investimenti. I sindacati chiedono per la Scuola un punto di Pil da pianificare nel tempo. "Se già nei prossimi provvedimenti ci fossero le prime risorse e poi altre nel Def, avremmo fatto una parte del lavoro che serve", ha detto Francesco Sinopoli leader della Flc Cgil.



E secondo i sindacati per sdoppiare le classi di infanzia e primaria servirebbero 3 mld, per gli organici per scuola di secondo grado 2 mld e mezzo: in tutto per la riorganizzazione servirebbero 5 mld e mezzo oltre 5 milioni al di' che servirebbero per mascherine e guanti. Altri 6 mld servono per ristrutturare le scuole.



Il ‘conto’ è stato fatto appunto dai sindacati nella videconferenza conclusa da Maddalena Gissi, di Cisl Scuola sottolineando che “è necessario un commissario, una persona superpartes, fuori da ideologie e dall'ambito ministeriale che possa compiere delle scelte, una persona competente che possa decidere”.

“Una figura come quella che ha messo in condizione di avere a Milano l'ospedale in 10 giorni o di ricostruire il ponte di Genova, tutto nel rispetto degli accordi sindacali", ha aggiunto Gissi. “Basta con questo mercato delle riaperture che possono avvenire solo in sicurezza: la scuola può ripartire ma solo garantendo la sicurezza dei docenti, personale Ata e dei ragazzi. Ed anche l'esame di maturità deve svolgersi in sicurezza", ha concluso Gissi.