Sindacati, ok protocollo per sicurezza dipendenti Pa

La firma del protocollo, sottolineano i sindacati "testimonia la giusta fondatezza delle sensibilità in materia di sicurezza dei lavoratori avanzate dal sindacato confederale e riconosciute valide e condivisibili dal governo". Mai come oggi, concludono, "siamo convinti che per accompagnare l'uscita dall'attuale delicata situazione sia importante che i servizi pubblici possano qualificare la propria missione come cardine sociale del paese riaffermando la loro funzione fondamentale per la sostenibilità e la coesione sociale".