Coronavirus, Ministero Istruzione: certificato per insegnanti assenti più di 5 giorni

Coronavirus: anche gli insegnanti assenti per più di cinque giorni dovranno presentare il certificato medico per rientrare in classe. E' quanto specifica la pagina informativa predisposta dal ministero dell' Istruzione per rispondere ai dubbi degli istituti scolastici. "Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola". La pagina spiega inoltre che la disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico. La disposizione è valida anche per quelle regioni che hanno abolito il certificato medico per il rientro a scuola. La disposizione quindi riguarda anche il personale docente e Ata.