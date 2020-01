Fisco, tributaristi: nel 2020 meno burocrazia più formazione

Sburocratizzazione, formazione e università. Son questi i tre principali macro-obiettivi per il 2020 dell'Istituto nazionale tributaristi (Int) che spiega: "Sburocratizzare ovvero continuare a presentare al legislatore proposte migliorative del nostro sistema fiscale e amministrativo, ottimizzando le potenzialità della digitalizzazione, ma senza dimenticare le persone che devono costituire la centralità dell’azione legislativa, anche se poi non sempre ciò accade, non sarà semplice ma questo è un punto fondamentale se si vuole dare una svolta positiva ai settori produttivi del Paese e permettere quindi ad imprese e professionisti di lavorare, nel rispetto delle normative, ma senza lacci e lacciuoli burocratici".

Formazione professionale a garanzia della qualità

Il secondo è la formazione professionale, "necessaria per fornire consulenze professionali adeguate e di qualità - sottolinea - andando quindi oltre all’obbligo di aggiornamento: si potenzierà la piattaforma delle videoconferenze on-line, con una selezione di webinar gratuiti, oltre a migliorare gli accordi con altri enti formatori e senza dimenticare gli incontri in aula, ricordando che tutte le giornate formative Int sono gratuite". Ancora, dice, "nel 2020 si incentiveranno i 'Gruppi di visione', cioè gruppi di tributaristi che si riuniscono presso lo studio di un coordinatore e seguono videoconferenze durante le quali si confrontano rendendo ancora più interattiva la formazione on-line e applicando il concetto di ottimizzazione della tecnologia digitale".

Università, corsi teorici e stage per stare al passo coi tempi

Il terzo è l’università: l’Int, con il supporto del coordinamento giovani tributaristi, vuole creare corsi universitari e post-universitari che abbinino alla necessaria preparazione teorica una serie di lezioni e stage dove il denominatore sarà la concretezza, ovvero parlare e trattare delle difficoltà operative che si incontrano quotidianamente nella propria attività professionale. "Obiettivi importanti e ambizioni che ovviamente non si esauriranno con il nuovo anno, ma che si evolveranno per essere sempre al passo con i tempi e per gestire il cambiamento e non subirlo passivamente", si legge nella nota.