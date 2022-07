Autostrade, revocata concessione al gruppo Toto per A24 e A25

Dal Consiglio dei ministri arriva l'ok per il trasferimento all'Anas della gestione dei due tratti autostradali nel centro Italia. Viene tolta la concessione alla Strada dei Parchi per " grave inadempimento". La famiglia Toto chiede al governo un risarcimento da 2,4 miliardi di euro ascolta articolo Condividi

Si preannuncia un duro scontro tra il governo Draghi e la famiglia Toto, imprenditori che avevano in gestione fino a ieri le due tratte autostradali che collegano il centro Italia: l’A24 Roma-L’Aquila-Teramo e l’A25 Torano-Pescara. Con un decreto legge di sette pagine infatti il Consiglio dei ministri ha revocato la concessione alla Strada dei Parchi Spa per “grave inadempimento” ed ha dato la gestione delle due autostrade ad Anas Spa. Il gruppo Toto, che aveva chiesto di cessare anticipatamente il contratto per l'impossibilità di ottenere i fondi necessari ai lavori di messa in sicurezza, invoca un indennizzo record di 2,4 miliardi di euro. Soldi che dovrebbero risarcire la mancata remunerazione degli investimenti, i mancati incrementi tariffari, i mancati introiti futuri. La concessione, che è iniziata nel 2000, avrebbe avuto nel 2030 la sua naturale conclusione.

La messa in sicurezza delle due tratte autostradali approfondimento Incidente sulla A26, auto travolge un operaio mentre lavora Sono passati ormai dieci anni dalla legge 228 del 2012 che impone la messa in sicurezza anti-sismica delle autostrade italiane. Perché i lavori partano, è necessaria l’approvazione di un Piano economico finanziario per le due tratte. A maggio del 2022 il comitato Cipes dà parere “non favorevole” al Piano bloccando tutti i lavori. Di conseguenza la Strada dei Parchi rimette l’affidamento delle tratte nelle mani del governo e pretende un indennizzo. Il governo Draghi risolve la concessione per “grave inadempimento” da parte del concessionario e passa tutto nelle mani del gruppo Anas che “garantirà la circolazione in condizioni di sicurezza; e si farà carico degli interventi di manutenzione ordinaria lungo le due tratte” si legge in una nota ministeriale. La famiglia Toto reagisce: "nessun inadempimento, è un autentico sopruso al quale reagiremo” dichiara il gruppo alle agenzia stampa.