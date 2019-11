Da Rodari a Gambalunga, i libri da regalare a Natale ai bambini fino a 5 anni

Trecentonovanta milioni euro: a tanto ammonta il fatturato prodotto dai libri per bambini nei primi quattro mesi di quest’anno. Numeri che non hanno bisogno di tante considerazioni. Se, a tutt'oggi, quello dell'infanzia è il settore dell’editoria che va meglio, una qualche ragione ci sarà. Considerato che qualità (e quantità) non mancano, in vista del Natale proviamo a segnalarvi le uscite più divertenti e curiose suddivise per età.

Fino a 3 anni: La spesa di Pina e il libro sui colori

Partiamo dai più piccini. In "Le cose che passano" (Topipittori) musica e nuvole si trasformano grazie ai disegni garbati di Beatrice Alemagna: può essere dato in mano ai bambini da un anno in su. Per quelli che hanno compiuto tre anni, Terre di Mezzo ha invece mandato in libreria “Pina fa la spesa”: la topolina disegnata da Lucy Cousins (e già amata da genitori e bambini) torna in libreria con un nuovo episodio. Colorato, semplice, divertente e con l’ambizioso obiettivo di far imparare le prime parole in inglese con un testo bilingue. Sempre per i bimbi di tre anni, un altro editore storico, Franco Panini, ha invece da poco stampato “Il più folle e divertente libro illustrato del mondo di Otto” di Tom Schamp. Qui i protagonisti sono davvero i colori, anche quando non sembra. Si scopre così, ad esempio, che la scatola nera di un aereo è arancione, che la penna Bic blu è un'invenzione francese e che i germani reali maschi hanno teste verdi. "Abracadabra" di Marta Comìn (Fatatrac) è invece un scatola a forma di libro in cui ogni oggetto si trasforma in un altro, attraverso un gioco di forme e colori molto divertente e spiazzante (per avere un'idea, date un occhio a questo video). E' tutto dedicato alle immagini (e che immagini!) "Costruttori di stelle" di Soojin Kwak, che Carthusia porta in libreria per spiegare come sono fatte davvero le stelle.

Dai 4 ai 5 anni: Rodari, Papà Gambalunga e il pirata dalla barba fluente

Se i vostri bimbi hanno compiuto un anno in più - e se sono golosi di cibo - potete scegliere “La Nocciola” di Eric Battut: trenta pagine colorate sbarcate sugli scaffali con l’editore Pane e Sale; altrimenti, potete scegliere “I vestiti nuovi dell’imperatore” (Corraini): in modo semplice ma mai banale, Steven Guarnaccia aggiunge e nasconde dettagli (e omaggi) ai grandi nomi della moda con un richiamo al fascino dei dandy di un tempo. Una menzione speciale la merita “Bambini e bambole”: a distanza di anni, le filastrocche di Gianni Rodari corredate dai bellissimi disegni di Gaia Stella ed edite da Emme edizioni continuano ancora oggi a stupire. Nadine Brun-Cosme e Aurelie Guillerey hanno invece avuto l’intelligenza di affrontare un tema centrale per i bimbi di questa età: il distacco dai genitori durante la giornata di lavoro. Ne è venuto fuori “Papà Gambalunga” (Edizioni Clichy), protagonista di 32 pagine colorate insieme alla sua vecchia macchina verde. "Fatti sentire" di Peter Hamilton Reynolds (Il Castoro) ha l'ambizione di di ricordare ai lettori "l’innegabile importanza e potenza della voce di tutti" ed è un invito garbato all'affermazione di sé rispettando ovviamente gli altri. L’ultimo suggerimento arriva grazie alla penna di un narratore di vaglia, Fabio Stassi: “La gamba di legno di mio zio” (Sinnos), corredata dalle illustrazioni di Veronica Truttero, è il racconto pieno di balene e piccole mosche con la voce ironica e a volte spiazzante di un capitano dalla barba fluente.

