I giochi da tavolo da provare in famiglia

Con la maggior parte degli italiani costretti a casa, in seguito alle disposizioni del decreto per l'emergenza coronavirus, sono diversi i modi per trascorrere la giornata. Oltre alla lettura, le serie tv o un buon film, un'opzione possibile sono i giochi da tavolo. Ecco allora alcuni dei principali e più celebri da provare a casa in famiglia.

Monopoly

Il Monopoly è un vero e proprio evergreen del settore, adatto a tutte le età, dai bambini agli adulti. Il gioco consiste in una sfida nel difficile campo della contrattazione: dall'acquisto di stazioni e terreni, alla costruzione di case e alberghi, con gli imprevisti del caso sempre alle porte. Vince il gioco il concorrente che riesce ad amministrare le proprie finanze meglio degli altri. Per gli amanti del genere, inoltre, nell'estate del 2019 è uscita una nuova versione del gioco negli Stati Uniti, con assistente vocale e senza banconote.



Risiko

Tra i giochi da tavolo più gettonati c'è sicuramente il Risiko, un gioco di strategie militari, con obiettivi segreti e diversi per ciascun giocatore. Vince chi per primo riesce a raggiungere il proprio obiettivo, che può consistere nella conquista di determinati territori o nell'eliminazione di un avversario.

Ticket to ride

E se per il momento gli spostamenti in giro per il mondo non sono possibili, si può comunque viaggiare con la fantasia grazie a giochi da tavolo come Ticket to ride. I giocatori devono costruire reti ferroviarie collegando le località presenti sul tabellone a seconda degli obiettivi indicati sulle carte consegnate a ciascun partecipante.

Shangai

Nel caso, poi, non si abbiano a disposizione giochi in scatola, ci sono alcuni giochi da tavolo che possono comunque essere realizzati in maniera artigianale in casa. Tra questi sicuramente c'è Shangai che consiste nello sfilare più bastoncini possibili da un gruppo sparso senza muovere gli altri. Si può giocare anche con i pastelli.



Battaglia navale

Un altro gioco che si può facilmente realizzare in casa è la battaglia navale. Si gioca in due e occorrono quattro tabelle (due per giocatore) di dimensioni concordate. Le tabelle vanno divise in griglie in cui ogni quadratino è definito da coordinate che indicano la colonna (di solito in lettera) e la riga (indicata tipicamente da un numero). A questo punto i giocatori potranno disporre le proprie 'navi' sulla griglia occupando un certo numero di quadratini adiacenti. Ogni giocatore ha una tabella su cui disporre le proprie navi e un'altra in cui provare a disporre man mano la possibile collocazione dell'avversario. L'obiettivo del gioco è affondare la totalità della flotta avversaria cercando di intuirne la collocazione sulla tabella.