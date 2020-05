“You are the champions”. Si chiama così la nuova versione di “We are the champions” che i Queen hanno registrato durante l’isolamento per il coronavirus dedicandola a medici e infermieri impegnati nella lotta al Covid19. Tutti i ricavi del brano andranno al COVID-19 Solidarity Response Fund dell’Organizzazione mondiale della sanità. I membri della band hanno registrato le proprie parti del brano nelle rispettive case, dove stanno trascorrendo l’isolamento (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA DELLA DIFFUSIONE GLOBALE).

L'idea di Brian May

L’idea di incidere una nuova versione di una delle hit più celebri dei Queen è nata grazie alle performance realizzate in casa e condivise sulla sua pagina Instagram dal chitarrista Brian May. Una sera May ha invitato il batterista Roger Taylor e Adam Lambert – l’attuale cantante della band - a suonare con lui. La band ha quindi cambiato il ritornello in “you are the champions”. Nel video che fa da sfondo alla nuova versione del brano, si vedono diverse città deserte – tra cui Milano – e i lavoratori impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus.