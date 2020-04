Diavoli, 637mila spettatori medi per il debutto della serie tv di Sky

Alessandro Borghi è Massimo Ruggero, enfant prodige della City londinese, trader ambizioso e spregiudicato. Patrick Dempsey è Dominic Morgan, l’americano e influentissimo CEO di una delle più importanti banche internazionali d’investimenti, mentore di Massimo e uomo fra i più potenti al mondo. Il loro profondo ma anche misterioso legame è al centro di Diavoli, il thriller finanziario internazionale targato Sky Original (LO SPECIALE), il cui primo episodio è stato visto su Sky da 637 mila spettatori medi (dato comprensivo di Primissime), divenendo così il miglior esordio per una serie Sky Original della stagione 2019/20, nonché 3° miglior debutto degli ultimi 3 anni, dietro solo a Gomorra 4 e Catch-22. La media dei primi due episodi è stata di 572 mila spettatori, con un totale di 800 mila spettatori unici. Sui social, ieri sera #Diavoli è entrato per tutta la serata nella classifica dei trending topic italiani di Twitter, insieme al suo protagonista Alessandro Borghi. Dopo il debutto assoluto in Italia, la serie, distribuita nel mondo da NBCUniversal in oltre 160 territori ad oggi, si appresta ad esordire all’estero.

La storia

Tratta dal best seller “I diavoli” di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli), Diavoli è prodotta da Sky Italia e Lux Vide e realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios. Con Borghi e a Dempsey anche Kasia Smutniak nei panni di Nina Morgan, l’aristocratica, sofisticata e determinata moglie di Dominic. Nel cast anche Laia Costa, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell, Sallie Harmsen, Lars Mikkelsen e Lorna Brown. Alla regia Nick Hurran (Sherlock, Doctor Who, Fortitude, Altered Carbon) e Jan Maria Michelini (I Medici, DOC- Nelle tue mani), dietro la macchina da presa rispettivamente dei primi cinque e degli ultimi cinque episodi della serie.

Diavoli è in prima TV tutti i venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV. I primi due episodi sono sempre disponibili on demand, su Sky e su NOW TV.