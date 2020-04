C'è chi offre una comparsata in un film, come Robert De Niro e Leonardo di Caprio, chi una cena riservata o un'uscita a due. Le star di Hollywood si mobilitano con la sfida #AllInChallenge per invitare i propri fan a fare donazioni e sostenere le spese per combattere la crisi sanitaria dovuta al Coronavirus negli Stati Uniti. Tra chi ha aderito anche l'attrice Gwyneth Paltrow, che ha scelto di mettere all'asta uno degli abiti indossati per gli Oscar. Paltrow è nota, tra l'altro, per averli conservati tutti, componendo una collezione unica.

Un'esperienza unica per i fan per raccogliere fondi

"E' un abito che ha un grande valore affettivo per me", ha spiegato la star in un post Instagram, pubblicando la foto dell'abito, indossato alla cerimonia del 2000. Ma il vincitore non si aggiudicherà soltanto il vestito: sarà la stessa Paltrow a consegnarlo, "davanti a una tazza di the o un bicchiere di vino" da condividere. Le donazioni quindi, tutte a sostegno delle attività di volontariato a favore delle persone in difficoltà alimentare negli Usa, varranno come biglietto per un'esperienza unica. E' il principio alla base della #AllInChallenge, che sta avendo un grandissimo successo. E che, come tutte le sfide social, prevede il coinvolgimento degli amici più stretti: Gwyneth ha quindi "sfidato" a partecipare, ideando un modo per raccogliere fondi, le amiche attrici Drew Barrymore, Lake Bell e Cameron Diaz.