Il teatro Bolshoi di Mosca è completamente vuoto, ma il faro è acceso sul palco e illumina la performance delle stelle della danza russa e internazionale. E’ ciò che è stato trasmesso dalla tv di Stato russa; si tratta di un omaggio ai medici oggi in prima linea per lottare contro il coronavirus.

"Noi insieme" al Bolshoi

L’iniziativa dal nome “Noi insieme” è stata organizzata dentro il tempio della danza mondiale e ha visto la partecipazione di stelle come la prima ballerina Svetlana Zakharova e il “bad boy della danza”, Sergej Polunin, che si sono alternati sul palco regalando un’esibizione emozionate. Prima l’étoile, che ha ballato sulle note di Theme for the Schindler’s List del compositore premio oscar J. Williams, poi Polunin che ha danzato Take me to church, famoso brano di Hozier.