"Ciao a tutti, come vedete anche io sono a casa". Diletta Leotta è tra i personaggi televisivi che hanno aderito al progetto 'Sky tg24 a casa di...', un’iniziativa attraverso la quale – in questi giorni in cui dobbiamo restare a casa – i personaggi dello spettacolo mandano a tutti un messaggio di incoraggiamento e ci raccontano come trascorrono il loro tempo. La conduttrice, in un video messaggio, ha quindi raccontato come sta passando il tempo tra le mura domestiche. "Sapete cosa faccio? I piatti", ha detto (CORONAVIRUS, LO SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO - GLI AGGIORNAMENTI).

"Grazie per tenerci informati"

Diletta Leotta ha fatto un video mentre guarda le ultime notizie di Sky tg24 sul Coronavirus e ha ringraziato i giornalisti "per il lavoro straordinario che state facendo, perché ci tenete sempre aggiornati e informati su quello che sta succedendo". La presentatrice si è poi spostata in cucina per mostrare ironicamente la sua attività: mettere i piatti in lavastoviglie. Poi un incoraggiamento: "Restiamo a casa, che andrà tutto bene".