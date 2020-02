Nato nel lontano 1873, il Carnevale di Viareggio festeggia quest'anno la sua 147esima edizione con un programma ricchissimo di appuntamenti. Dei sei Carri previsti per questo carnevale, ne rimangono ancora ancora tre da ammirare in un crescendo di eventi, che da Giovedì Grasso a Martedì Grasso entrerà pienamente nel vivo. Il bel tempo e le temperature tiepide hanno permesso alla città toscana di ottenere un ottimo successo in termini di presenza nei primi tre weekend. La chiave del successo resta la stessa di sempre: carri coloratissimi, spettacoli pirotecnici e carri dissacranti con cui non solo far rivivere le maschere di un tempo, ma anche affrontare i grandi temi della contemporaneità: dalla politica nazionale e internazionale all'ambiente,

Programma

I carri allegorici, che sono tra i più grandi e movimentati del mondo, per tradizione sfilano lungo la celebre "Passeggiata di Viareggio", una delle vie più affascinanti dell'intera Versilia (LE FOTO). Fino alla scorsa edizione le sfilate si sono sempre tenute alla luce del sole, ma da quest'anno è previsto anche lo spettacolo notturno per il Giovedì Grasso: il 20 febbraio i carri partiranno al tramontare del sole, verso le 18, per finire con lo spettacolo pirotecnico. Domenica 23 il Corso mascherato, numero cinque è invece previsto alle 15. Il gran finale è atteso per il tardo pomeriggio del Martedì Grasso. Dalle 17 in poi avrà infatti inizio l'ultima sfilata di questa edizione, al cui termine si terrà la proclamazione dei vincitori dei carri e lo spettacolo dei fuochi d'artificio. La premiazione, però, non sarà contestuale allo spettacolo ma si svolgerà domenica 8 marzo quando la Cittadella del Carnevale aprirà al pubblico gli hangar e i musei

Eventi collaterali

In contemporanea al periodo carnevalesco, la tradizione prevede che nei quartieri cittadini i cosiddetti “Rioni del Carnevale di Viareggio” si tengano feste e veglioni in maschera. L'origine è antica, addirittura precedente alla nascita dei corsi mascherati. Da ormai molti anni gli eventi si tengono nei fine settimana in cui avvengono le sfilate sul lungomare. Al termine dello spettacolo, cittadini e turisti si spostano verso i quartieri in cui hanno inizio all'insegna del ballo e dei sapori tipici della tradizione viareggina. Tanti anche gli eventi collaterali che fanno parte del programma “Fuori Corso”: appuntamenti culturali, presentazioni, incontri con autori e con ospiti che offriranno l’occasione di conoscere e ascoltare storie di grandi personaggi e di grandi famiglie del mondo dell’arte, della cultura e della scienza, dello spettacolo, dell’imprenditoria e dello sport.

La Cittadella del Carnevale

Inaugurata nel 2001, è un complesso architettonico, unico in Europa, interamente dedicato alla creazione e alla conservazione del Carnevale di Viareggio. Sulla piazza di forma ellittica, usata per gli spettacoli all'aperto in estate, si affacciano sedici hangar-laboratori in cui i costruttori forgiano loro opere. Proprio qui, da quasi 20 anni, vengono creati i giganteschi e vivacissimi carri.