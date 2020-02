Bruxelles, moda e cioccolato si incontrano al Salon du Chocolat. VIDEO

Moda e cioccolato si sono incontrati per la festa di San Valentino in occasione dell'apertura del tradizionale Salon du Chocolat a Bruxelles, in scena dal 14 al 16 febbraio. Stilisti e cioccolatieri hanno collaborato per portare in passerella uno spettacolo unico nel suo genere e celebrare allo stesso tempo il forte legame della capitale belga con il cioccolato.

Lo spettacolo della vigilia

Alla vigilia della rassegna, e anche della festa degli innamorati, Bruxelles ha messo in scena l'incontro tra la moda e l'arte culinaria. Il pubblico ha potuto ammirare 14 creazioni stilistiche frutto del mix tra alta moda e cioccolato belga. Molti degli abiti hanno richiesto mesi di lavoro e migliaia di pezzi di cioccolato, come rivela una delle stiliste che ha portato in passerella le sue creazioni.



La tradizione del Salon du Chocolat



Secondo le stime degli organizzatori, il Salon du Chocolat dovrebbe attirare circa 25mila persone tra partecipanti e visitatori. La kermesse di Bruxelles ospita più di 100 espositori tra chef, pasticceri, maître chocolatier e famose cioccolaterie della capitale belga. La sfilata della vigilia ha dato il via a una tre giorni caratterizzata da seminari, degustazioni e dibattiti a tema cioccolato, che si chiuderà domenica 16 febbraio.