Con la sua celebre ironia, Alessandro Cattelan lancia la nuova stagione di EPCC - E poi c’è Cattelan, al via dal 24 marzo ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno e disponibile su Sky On Demand, su Sky Go e in streaming su Now Tv. Il conduttore ha scelto di dare l’annuncio con un video girato davanti al teatro Ariston, dove il 4 febbraio inizia Sanremo, facendo così credere che fosse finalmente arrivato il momento di una sua ospitata nella kermesse canora, salvo poi ironicamente osservare: “Perché uno il promo non può farlo dove vuole? L’aria è di tutti eh”.

Il video pubblicato su Instagram

“Allora ragazzi, ho una notizia molto importante che mi riguarda che vi devo comunicare, probabilmente ne avete sentito parlare, sono girate un po’ di voci in questi mesi - dice Cattelan con alle spalle l’Ariston, nel video pubblicato su Instagram - ma adesso è ufficiale: il 24 marzo ricomincia EPCC, non vediamo l’ora”. A quel punto, un operatore gli chiede: “Siamo venuti all’Ariston perché?”. “È un problema? - replica scherzando Cattelan - Perché uno il promo non può farlo dove vuole? L’aria è di tutti eh”.

Cattelan: "Il mio obiettivo era restare nel mio mondo a EPCC"

Ospite in studio a Sky TG24, Cattelan ha spiegato di aver girato il video davanti all'Ariston perché "questo è stato l'anno in cui si è parlato tanto di me per la conduzione di Sanremo". Nell'ultimo anno "si è sentito collegare il mio nome al festival ma quando ci sono delle notizie che montano ci sono anche tante speculazioni. Il mio obiettivo principale era rimanere nel mio mondo e fare EPCC. Mi sembrava carino scherzare sulla mia presenza davanti all'Ariston". Quello con EPCC è un appuntamento consolidato che si è evoluto nel tempo: "Abbiamo capito fin dall'inizio che la tv non può essere l'unico contenitore e ci siamo sempre mossi verso la viralità dei singoli segmenti", spiega Cattelan.

"Emozionante l'incontro con Jimmy Fallon"

I momenti più emozionanti? "Quando siamo andati a New York da Jimmy Fallon e ci siamo scambiati le scrivanie nel suo Tonight Show. È stato un bellissimo momento intervistarlo". E poi gli ospiti ricorrenti, "come Cesare Cremonini, Marco Mengoni, Bobo Vieri e gli sportivi". Qualche anticipazione sulla prima puntata della nuova stagione? "No perché non ne so nulla", scherza Cattelan, "ma cercheremo di sorprendervi come sempre".

Il ritorno di EPCC

Torna quindi l’unico “late night show” della tv italiana, che negli anni è diventato una fabbrica di instant cult molto amati su web e social. Uno spettacolo che negli anni si è consolidato come fenomeno televisivo grazie ai monologhi politicamente scorretti e dissacranti di Cattelan, alle gag imprevedibili, alle irriverenti interviste con ospiti dello spettacolo, dello sport e dell'attualità.

Data ultima modifica 01 febbraio 2020 ore 08:20