È “Una volta ancora”, del rapper Fred De Palma, il singolo più ascoltato del 2019.

"Sopreso ma tanto contento"

Torinese, classe 1989, a Sky Tg24 si è detto “contento” ma assolutamente “sorpreso” del traguardo raggiunto.

“Mi succede sempre che esco con singoli in posizioni basse" ci ha detto. "Poi vedo che giorno dopo giorno salgono nelle classifiche. Inizio a capire che sta andando forte quando vedo che da una settimana all’altra prende 30-40 posizioni”. E ancora: “quando ho visto che il singolo è stato primo in classifica per 8 settimane consecutive mi sono detto: allora questa volta è andata proprio bene”.

La versione spagnola del brano

Il video del brano, girato da Mauro Russo, è stato pubblicato il 17 giugno del 2019. Le riprese sono state effettuate in Salento, nei pressi di Porto Cesareo. Ne è uscita anche una versione in lingua spagnola dal titolo Se iluminaba. “Il 2 gennaio mi hanno avvisato di aver vinto il disco d’oro in Spagna”.