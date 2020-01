Australia, anche i Queen al concerto-evento del 16 febbraio

Ci saranno anche i Queen, Adam Lambert e Alice Cooper al mega-concerto che si terrà a Sydney per raccogliere fondi da destinare alle vittime degli incendi che stanno devastando l’Australia. “Fire Fight Australia” andrà in scena il prossimo 16 febbraio all’ANZ Stadium del Sydney Olympic Park e porterà sul palco molti musicisti. Oltre ai Queen e Cooper, hanno già garantito la loro partecipazione k.d. Lang, Olivia Newton-John, Pete Murray, Daryl Braithwait e John Farnham. L’evento sarà presentato da Celeste Barber.

L'allarme di Brian May

K.d. Lang ha fatto sapere che proporrà due brani, tra cui una versione di “Hallelujah” di Leonard Cohen, mentre i Queen e Adam Lambert si esibiranno nel mezzo del loro “The Rhapsody Tour” che farà tappa a Sydney il 15 febbraio. Il co-fondatore e chitarrista dei Queen Brian May ha definito il concerto una sorta di Live Aid australiano: “Stiamo osservando un cambiamento radicale dell’ecosistema australiano e non possiamo farci niente, anche se avremmo potuto in passato” ha detto May. “È un campanello d’allarme per il resto del mondo”.