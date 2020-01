MasterChef Italia 2020, boom di ascolti tv: oltre 1 milione di spettatori medi

Il quarto appuntamento di MasterChef Italia ha raccolto 1.003.513 spettatori e una share media del 3.43% con 1.360.025 contatti unici. È il miglior risultato stagionale per il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, in onda ieri dalle 21.15 su Sky Uno/+1 e anche on demand. Nel dettaglio, il primo episodio ha raccolto 1.078.086 spettatori, il secondo 928.940. Molto alta la permanenza media tra i due episodi, pari al 74%, un dato che si è mantenuto costante in entrambi gli episodi.

Chi è stato eliminato



Tra rivalità, strategie e simpatie, l'atmosfera nella MasterClass si è surriscaldata, e due concorrenti - Nunzia e Rossella - tradite dalle proprie insicurezze, hanno dovuto togliere il grembiule. Negli episodi di ieri, sotto gli occhi dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, la Mystery Box è stata vinta da Luciano e dal suo piatto "Adda Cuosa" a base di brodo di manzo. Luciano, ottenuto il suo il vantaggio nell'Invention Test, ha deciso di giocare le sue carte affidando ad ogni avversario la replica esatta di uno dei piatti dello Chef Marco Martini, una stella Michelin per l'omonimo ristorante a Roma. In seguito a questa prova è stata eliminata Nunzia, mentre il migliore è stato Fabio, che ha avuto un vantaggio nella successiva prova in esterna svoltasi nell'incantevole Tenuta La Colombara, nella pianura di Vercelli patria del riso, vero protagonista della prova.





Esterna nel segno del riso



Davanti a 40 ristoratori esperti di riso la brigata blu capitanata da Fabio ha presentato un menù di pesce, mentre la brigata rossa capitanata da Nicolò si è cimentata nella preparazione di un menù a base di carne. In una sfida che ha visto una buona partenza ma uno sviluppo concitato e punteggiato di errori, ad ottenere il consenso schiacciante - 36 voti su 40 - dei ristoratori è stato il menù servito dalla brigata rossa. A Fabio e compagni è toccato il Pressure Test, in seguito al quale Rossella ha dovuto lasciare la cucina di MasterChef.