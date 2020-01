Un'altra morte legata in qualche modo a Whitney Houston. Il fidanzato della figlia, Bobbi Kristina Brown, anche lei morta per un cocktail letale di droga e farmaci, è stato trovato senza vita. Nick Gordon, questo il suo nome, aveva 30 anni. Nel 2015 era stato ritenuto "legalmente responsabile" del decesso della 22enne che, come la madre, era stata trovata in stato di incoscienza nella vasca da bagno della casa di Atlanta.

"Morte straziante"

Non sono ancora chiare le cause del decesso di Nick Gordon e non ne è a conoscenza nemmeno la famiglia, spiega l'avvocato Joe Habachy. "Posso solo dire - aggiunge - che è stato davvero straziante assistere in prima persona alla devastazione che la tossicodipendenza ha provocato a un gruppo di giovani amici, che erano tutti amati e avevano un potenziale immenso".