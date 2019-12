Zac Efron ha contratto una grave infezione mentre stava girando un programma documentaristico, rischiando la vita. E' quanto riporta il quotidiano Sunday Telegraph. Il 32enne attore statunitense è noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di protagonista nella serie di film Disney High School Musical. Efron si trovava in Papua Nuova Guinea per una serie-reality - intitolata Killing Zach Efron, “Uccidere Zach Efron” - quando avrebbe contratto “una forma di tifo o di simile infezione batterica”, come riporta il quotidiano.

L’incidente e le cure

Non appena si sono manifestati i sintomi dell’infezione, Efron sarebbe stato trasportato d’urgenza in Australia, dove sarebbe poi stato ricoverato “in condizioni stabili” nella struttura privata del St Andrews War Memorial Hospital. Lì avrebbe ricevuto le cure necessarie per alcuni giorni, finché non gli è stato dato dai medici il via libera al rientro degli Usa. Il programma televisivo per cui l’attore si trovava in Papua Nuova Guinea dovrebbe documentare le sue avventure di sopravvivenza in un territorio selvaggio.