Lutto nel mondo della musica, è morta Marie Fredriksson, la cantante dei Roxette. L'artista aveva solo 61 anni e da oltre 17 combatteva contro un tumore al cervello. La voce del duo svedese, nel 2002 annunciò ai fan la propria malattia. I medici le avevano dato un anno di vita, ma la star ha continuato a cantare fino alla pubblicazone del suo ultimo album nel 2018.

La carriera

Il gruppo "Roxette", nato nel 1986 e formato da Marie e Per Gessle, ha raggiunto il successo globale negli anni '90 con brani come "The Look", "Joyride" e "Must have been Love", quest'ultima parte della colonna sonora del film cult "Pretty Woman". In un comunicato si legge che l'artista è morta il 9 dicembre dopo "una battaglia di 17 anni contro il cancro".

Il ricordo di Per Gessle

Per Gessle ha ricordato la collega con parole piene di affetto. "Sei stata un'amica meravigliosa per oltre 40 anni - ha detto l'artista - Nulla sarà più lo stesso".

Data ultima modifica 10 dicembre 2019 ore 14:08