Juice Wrld è morto in aeroporto a Chicago: il rapper aveva 21 anni

E’ morto improvvisamente a soli 21 anni per una non meglio definita emergenza medica. Si faceva chiamare Juice Wrld, il suo nome reale era reale Jarad Anthony Higgins ,ed era un rapper statunitense. Si è sentito male male nell'aeroporto internazionale Midway, di Chicago, probabilmente in seguito a convulsioni. Lo riferisce Tmz, aggiungendo che il rapper, considerato un emergente (9 milioni di follower su Instagram) secondo quanto riferito da testimoni, si è accasciato al suolo e sanguinava dalla bocca.

Aperta un’inchiesta, disposta l’autopsia

Juice era ancora cosciente quando i soccorritori lo hanno portato via dall'aeroporto, ma è arrivato già morto in ospedale. Sul corpo del giovane artista sarà eseguita l'autopsia. La polizia di Chicago ha riferito che il giovane è morto in seguito ad una "emergenza medica", senza aggiungere dettagli, e ha annunciato l'apertura di una inchiesta.

Chi era

Diventato celebre grazie alla piattaforma SoundCloud a partire dal 2015, con il brano 'All girls are the same' aveva attirato l'attenzione della Interscope Records che gli aveva offerto un contratto da 3 milioni di dollari all'età di 19 anni. Il suo debutto nel 2018, con il disco 'Goodbye&Good riddance', che includeva 'All girls are the same' e un altro brano di successo 'Lucid Dreams', mentre a marzo il suo album 'Death Race for Love" ha conquistato la vetta della Billboard Hot 100. proprio all'inizio di questa settimana Spotify ha annunciato Juice Wrld tra i cinque artisti uomini più ascoltati negli Usa.