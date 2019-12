Un applauso lunghissimo, durato quasi 4 minuti: è una vera e propria ovazione quella che ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso nel palco reale della Scala per la prima di Tosca, che ha inaugurato la stagione lirica del teatro milanese (FOTO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Proprio per via del tributo, l'opera è iniziata con qualche minuto di ritardo rispetto al previsto. Gli applausi si sono poi ripetuti anche sul finale, con alcuni spettatori che si sono voltati verso il palco d'onore gridando: "Presidente grazie". Un'ovazione, quella del 7 dicembre, con tutto il pubblico in piedi, che ricorda quella già dedicata al capo dello Stato l’anno scorso in occasione della prima di Attila.

Mattarella, al fianco della figlia Laura, durante l'ovazione (Ansa)

Applausi anche per Liliana Segre

"Se lo merita tutta e sempre il nostro presidente”, ha commentato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. A salutare il presidente, anche la senatrice a vita Liliana Segre a sua volta accolta dagli applausi. "La Tosca mi piace per la passione, non ho avuto sempre 90 anni, ho avuto anche io una passione”, ha scherzato aggiungendo che "la cultura aiuta, in tutto. Come dice Primo Levi 'conoscere è necessario in assoluto".

Mattarella applaudito anche dagli artisti

Mattarella, che è stato accompagnato alla Scala dalla figlia Laura, ha apprezzato lo spettacolo e lo ha detto anche agli artisti e alle maestranze, che a loro volta lo hanno applaudito al suo arrivo per un saluto nei camerini durante il secondo intervallo. "Era il minimo, la sua presenza si sente", ha commentato il violinista Francesco Tagliavini.