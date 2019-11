Nel corso della presentazione del suo nuovo album, dal titolo "Accetto miracoli", Tiziano Ferro, parlando di bullismo ha lanciato una frecciata a Fedez che non è sfuggita ai giornalisti presenti. I due artisti anche in passato avevano avuto degli attriti. Fedez, però, sentitosi chiamato in causa, ha risposto in una Instagram Stories, scusandosi e invitando il collega ad organizzare insieme un evento contro il bullismo e l’omofobia.

Le parole di Tiziano Ferro

"Il bullismo non è finito a 13 anni", ha dichiarato Tiziano Ferro, nell’ambito di un discorso più ampio e articolato sulla sua vita privata oltre che artistica. A molti questa affermazione è sembrata un riferimento neanche troppo velato al collega Fedez. "Mi si tira in ballo e io sono ironico, finchè si scherza va bene - ha continuato il cantante -, mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità". Anche una battuta, secondo Tiziano Ferro, "può mettere un adolescente a disagio e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me".

Le scuse su Instagram di Fedez

La reazione di Fedez non si è fatta attendere. Nonostante lo stupore per essere stato chiamato in causa per una canzone di diversi anni fa ("Tutto il contrario" del 2011), dove si faceva allusione alla sessualità del cantante di Latina, il rapper si è scusato in una Instagram Stories. "Non ho mai pensato che quella canzone potesse aver offeso Tiziano. Ora che lo so mi sento di dire che non avevo intenzione di offendere. Mi dispiace e sono sicuro che sul tema omofobia e bullismo sia io che Tiziano possiamo trovarci d'accordo e fare tante belle cose insieme".

I precedenti

Non è la prima volta che tra Tiziano Ferro e Fedez ci sono momenti di attrito. Già in passato c’era stato qualche dissapore tra i due, legato ad esempio al testo di "Comunisti col rolex". Il pezzo, scritto a quattro mani da Fedez e J-Ax, recitava così in un passaggio: "Tiziano Ferro si è comprato l'attico di fianco a Fedez con i soldi risparmiati a cena con il fisco inglese". Ora le scuse pubbliche di Fedez potrebbero segnare una svolta positiva nella vicenda.