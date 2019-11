La rivista statunitense People ha scelto John Legend come "uomo più sexy del mondo 2019". Cantante, compositore e attore di successo, succede a Idris Elba, incoronato lo scorso anno dai redattori del magazine. "Sono eccitato ma anche spaventato - ha dichiarato Legend a People - tutti mi guarderanno per capire se sono abbastanza sexy".

Premio dedicato alla madre

John Legend ha voluto dedicare il premio alla madre, che lo ha sempre incoraggiato a rincorrere il proprio sogno. L’artista 40enne è sposato con l’ex modella Chrissy Teigen, con la quale ha due bambini: Luna e Miles. Proprio la moglie ha commentato ironicamente il titolo appena conquistato dal marito: "Ho realizzato il mio sogno di prendermi l’uomo più sexy del mondo". Il titolo di People è stato istituito nel 1985 e il primo a vincerlo è stato Mel Gibson. Dopo di lui si sono potuti fregiare del riconoscimento, tra gli altri, Blake Shelton, Chris Hemsworth, Adam Levine, George Clooney e Channing Tatum.

Lo scambio di messaggi con Idris Elba

Lo scorso anno l’uomo più sexy per People è stato l’attore britannico Idris Elba, un grande amico di Legend. Proprio in nome di questo legame, il cantante ha voluto scherzare sulla nomina in rete paragonando una sua foto 1995, nella quale appare impacciato e perplesso, a una di Elba in posa "sexy", scrivendo: "Il John del passato sarebbe stato abbastanza perplesso nel sapere che sarebbe succeduto a Idris Elba come uomo più sexy. Ma lo è anche il John del 2019. Grazie People per trovarmi sexy".

Grande successo sul palco e sullo schermo

In carriera John Legend ha vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. Al momento è uno dei coach del talent "The Voice" negli Stati Uniti, dove mette a disposizione delle nuove leve la sua enorme esperienza di musicista e cantante. Il suo album di debutto è datato 2004 ed è intitolato "Get Lifted". Ad esso hanno fatto seguito una lunga serie di grandi successi premiati con 10 Grammy complessivi. L’Oscar invece lo ha conquistato per la canzone "Glory", all’interno del film "Selma". Sempre per il cinema, nel 2018, ha interpretato Gesù in "Jesus Christ Superstar".