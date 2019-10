X Factor 2019: cosa è successo ieri sera in 4 minuti VIDEO

Si sono esibiti in 12 ieri alla prima puntata Live di X Factor 2019, la fase finale dello show che si concluderà fra otto settimane con la proclamazione del vincitore. Eliminata Mariam, del team delle Under Donne di Sfera Ebbasta.

X Factor 2019, Live: la prima manche

Ieri sera i concorrenti di X Factor 13 si sono esibiti divisi in tre manche: i tre nomi meno votati si sono affrontati allo scontro finale, per concludere la gara al ballottaggio. La prima ad esibirsi è stata Mariam Rouass con “Juice” di Lizzo, che ha colpito piacevolmente la giuria, seguita da Loris e Giulia dei Seawards, che con il loro sound magnetico hanno proposta un'inedita versione di “Pyro” dei Kings of Lion. A chiudere la prima manche del Live di X Factor 2019, ​Eugenio Campagna, esponente degli Over, con "Arsenico" di Aiello e Davide Rossi con ​“How Long (Has This Been Going On)” cantata al pianoforte. Il televoto ha deciso: Mariam è la meno votata e andrà allo scontro finale.

Mika, l'ospite speciale di X Factor 13

Ieri sera Mika, per tre edizioni al banco della giuria di X Factor 2019, è tornato sul palco del talent show di Sky per presentare il suo ultimo lavoro, il disco “My Name Is Michael Holbrook”, che da novembre porterà in giro per l’Italia con il “Revelation Tour”. Per l'occasione, è rimasto in studio in veste di giudice speciale della puntata.

X Factor 2019, Live: la seconda manche

Ad aprire la seconda tornata di esibizioni ieri sera è stato Nicola Cavallaro con un'esplosiva “This Is America” di Childish Gambino. Il 18enne Lorenzo Rinaldi ha portato un po' di delicatezza sul palco con "Don’t Look back in Anger” degli Oasis, mentre i Booda hanno scaldato l'arena di Monza con il brano "212" di Azealia Banks. Infine, un'inedita versione di “Jocelyn Flores” di XXXTentacion, arpa e voce, non è bastata a Giordana Petralia per salvarsi: la cantante delle Under Donne è la meno votata della seconda manche del Live.

Coez, l’ospite di X Factor 2019 al primo Live

Doppio ospite al primo Live di X Factor 13: Coez - fra le voci più interessanti del panorama musicale italiano del momento - ha portato sul palco di X Factor Italia i successi del suo ultimo album "E' sempre bello". Il cantauore, Silvano Albanese all'anagrafe, è in giro per i palazzetti italiani con il suo tour e si esibirà presto a Milano.

X Factor 2019, Live: la terza manche

Giunti alla terza manche del Live di X Factor 2019, ecco che si è fatta largo la giovanissima Sofia Tornambene, in arte Kimono, intonando “L’Ultimo Bacio” di Carmen Consoli. “Love Will Tear Us Apart” dei Joy Division di Enrico di Lauro (il meno votato della terza manche), la versione rivisitata di “Dark Horse” di Katy Perry ad opera dei Sierra e la suggestiva “Sugarman” di Sisto Rodriguez, cantata da Marco Saltari, hanno chiuso la rosa delle esibizioni del primo Live di X Factor 2019.

X Factor 2019, eliminata Mariam

Le cose si sono messe male ieri sera per Sfera Ebbasta, che ha visto andare allo scontro finale due delle sue Under Donne: Giordana, Mariam e Enrico si sono sfidati a colpi di cavallo di battaglia ("Gioventù bruciata" di Mahmood per Mariam, "Strange World" di Ké per Giordana e "Make You Feel My Love" di Bob Dylan per Enrico). Fra loro, Mika - ospite della serata e giudice speciale - ha scelto di salvare Giordana. Fra Mariam e Enrico, il televoto ha deciso di salvare Enrico. Mariam Rouass eliminata dal talento show di Sky.

Seawards, Eugenio, Davide, Nicola, Lorenzo, i Booda, Giordana, Sofia, Enrico, i Sierra e Marco proseguono la gara di X Factor 13: appuntamento giovedì 31 ottobre con il secondo Live, alle 21.15 su Sky Uno.

