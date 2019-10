X Factor, Mika ospite al primo Live: il video dell'esibizione

Dopo essere stato per tre edizioni giudice di X Factor Italia, la star internazionale Mika è tornata sul palco del talent show di Sky per presentare il suo ultimo lavoro, il disco “My Name Is Michael Holbrook”, che da novembre porterà in giro per l’Italia con il “Revelation Tour”. Un'esibizione toccante, quella in cui ha cantato 'Tiny Love', un brano che esalta il valore della musica e la sua capacità di superare i pregiudizi. X Factor 2019: cosa è successo ieri sera in 4 minuti VIDEO