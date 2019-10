Le squadre dei Gruppi, guidati da Samuel, e delle Under Donne, capitanate da Sfera Ebbasta, sono formate. Stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) spetta agli Over e agli Under Uomini affrontare i Bootcamp di X Factor 2019.

Ecco 5 cose da sapere per prepararsi alla visione della seconda puntata di Bootcamp di X Factor 13.

1. X Factor 2019, 5 sedie per i Bootcamp

Proseguono i Bootcamp di X Factor 13: stasera la giuria e il pubblico ascolteranno per la seconda volta i giovani ragazzi e i meno giovani talenti che hanno superato le Audizioni, ma solo cinque di loro (a categoria) potranno proseguire all'interno della gara. Ogni giudice ha a disposizione cinque sedie da riempire: non basta sedersi, bisogna riuscire a mantenere il posto fino alla fine dei Bootcamp. Malika Ayane e Mara Maionchi, infatti, hanno a disposizione la carta dello switch: in qualsiasi momento possono decidere di fare alzare un cantante per cedere il suo posto a una voce più talentuosa.

2. X Factor 2019, i Bootcamp: Malika Ayane sceglie gli Under Uomini

Le voci maschili più giovani di X Factor 2019 saranno capitanate da Malika Ayane. La cantautrice milanese è pronta ad affrontare i Bootcamp: "Ho la squadra più stimolante. Essere giovani è straordinario, ma è un'attenuante che dura molto poco. Quello che voglio fare è trovare delle personalità precise". Fra i talenti che riascolteremo stasera ricordiamo Emanuele in arte Muela, che alle Audizioni aveva conquistato tutti con la sua "Carote", Michele Sette e quella voce profonda che arriva dalla Costa d'Avorio, Lorenzo Rinaldi tutto riccioli e chitarra.

3. X Factor 2019, i Bootcamp: Mara Maionchi sceglie gli Over

La produttrice musicale bolognese è una veterana di X Factor Italia e sa bene che "è impegnativo lavorare con qualunque categoria". Dopo il successo alla guida degli Under Uomini l'anno scorso, con la vittoria di Anastasio, a Mara Maionchi spetta l'arduo compito di scegliere i cinque cantanti che comporranno la squadra degli Over. Fra gli aspiranti concorrenti che hanno superato la fase delle selezioni di X Factor 13 ricordiamo l'ex pará Nicola Cavallaro e Marco Saltari, che lavora in una ONG.

4. X Factor 13, le Under Donna e i Gruppi

Ricordiamo gli aspiranti concorrenti del talent show di Sky che hanno già superato i Bootcamp la scorsa settimana. Seawards, Booda, Sierra, Kyber, K_Mono compongono la squadra dei Gruppi guidata da Samuel; Giordana Petralia, Sofia Tornambene (Kimono), Beatrice Giliberti, Mariam Rouass, Silvia Cesana (Sissi) sono le giovani voci della categoria Under Donna scelte da Sfera Ebbasta.

5. X Factor 2019, si avvicinano gli Home Visit

Stasera si concluderanno i Bootcamp di X Factor 13 e il pubblico scoprirà i nomi dei venti talenti che si sfideranno la prossima settimana agli Home Visit, con l'unico obiettivo di approdare alla fase dei Live, su Sky Uno dal 24 ottobre.

