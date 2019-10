"Incredibile! Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi". Con la sua consueta ironia, Rosario Fiorello ha pubblicato sul suo account Twitter uno scatto del ristoratore da ragazzino con i suoi genitori e ha tirato in ballo l’ex premier, sottolineando la somiglianza tra i due. Si tratta di uno scatto che era già stato postato da Bastianich su Instagram e che il presentatore ha voluto twittare taggando anche Matteo Renzi.

Renzi: "Fantastico, ma non mi somiglia per niente"

"Fratello segreto?!? Separati alla nascita?? Renzi ha il DNA del ristoratore??", si è chiesto Fiorello che, puntuale, ha ricevuto la risposta di Matteo Renzi: "Ma è fantastico, Fiore! Come direbbe Benigni: non mi somiglia per niente", ha scritto l’ex sindaco di Firenze sempre su Twitter smentendo con ironia l’ipotetica somiglianza. In realtà sui social, specialmente sul post di Bastianich su Instagram, sono in tanti ad aver notato i tratti molto somiglianti dei due: "Ma non è Renzi?", si chiede un utente commentando la foto. "Siete proprio identici", scrive un’altra persona.