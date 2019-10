Miley Cyrus ha una nuova fiamma? Dopo la fine del suo breve matrimonio con Liam Hemsworth e l’altrettanto veloce relazione estiva con Kaitlynn Carter, l'artista sarebbe stata vista insieme a Cody Simpson, cantante australiano di 22 anni, mentre si scambiavano un bacio all’interno di un supermercato di Los Angeles. La notizia è stata diffusa da E News: "Miley Cyrus e Cody Simpson hanno comprato del sushi e si sono scambiati dei baci. Quando hanno visto che le persone li avevano riconosciuti sono andati via in fretta", scrive il giornale di gossip.

La cantante attacca: "Posso avere la mia privacy?"

I due sarebbero amici da qualche tempo. Secondo Entertainment Tonight, alcune fonti vicine alle due star avrebbero sottolineato come tra Cyrus e Simpson non sia in realtà in corso alcuna relazione, starebbero semplicemente trascorrendo un po’ di tempo assieme senza impegno. La stessa artista di “Wrecking Ball” ha condiviso alcune storie su Instagram in cui chiede il rispetto della propria privacy. “Posso concedermi un bacio e una acai bowl (un tipo di macedonia con cereali e frutta secca, ndr.)?”, scrive. Per poi aggiungere: “So che il pubblico si sente coinvolto nelle mie storie passate, perché le hanno viste nascere fin dall’inizio. Ma ora sono cresciuta e prendo le mie scelte da adulta”. La cantante attacca poi la differenza di trattamento tra uomini e donne di successo: se i primi - se cambiano spesso relazioni - “vengono definiti leggende”, le donne sono considerate “prostitute”. “Sto solo cercando di farmi spazio in un mondo di uomini - conclude - se non puoi sconfiggerli unisciti a loro”.