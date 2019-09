James Bond a Matera. Le immagini rubate sul set del nuovo film: VIDEO

L’Aston Martin di James Bond sfreccia per i vicoli di Matera, inseguita da due auto che cerca di seminare. Spari, frenate, testacoda, un elicottero che segue la corsa folle. Le persone impaurite si scansano, un pastore allarmato cerca di calmare il suo gregge. Sono scene riprese da uno spettatore il 28 agosto sul set del nuovo film di James Bond, “No Time to Die", ambientato in parte nel rione dei Sassi di Matera, capitale europea della cultura 2019.

Daniel Craig e la nuova Bond Girl a Matera

Daniel Craig, l’attore che ormai da anni presta il volto allo 007 più famoso al mondo, era in questi giorni nella città dei sassi per le riprese dell’ultimo capitolo della saga. Con lui la Bond Girl Léa Seydoux e il regista del film Cary Joji Fukunaga. Nelle scorse settimane l’attore ha girato anche in Puglia, a Gravina, e in provincia di Bari.

La nuova missione di James Bond

Nell’ultimo episodio, James Bond è impegnato in una missione che ha l’obiettivo di liberare uno scienziato rapito e che lo porta sulle tracce di un misterioso criminale dotato di pericolosissime armi di nuova generazione.

La saga campione d'incassi

La saga di James Bond è una delle più remunerative: “Spectre” nel 2015 ha raccolto 880 milioni di sterline al box office a livello mondiale, mentre “Skyfall” nel 2012 è arrivato a oltre un miliardo.